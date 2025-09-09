Beşiktaş’ta Taylan Bulut yerli statüsünde sayılacak!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, genç sağ bek için yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı. İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir.

Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir.

19 yaşındaki Taylan, Kara Kartal ile şu ana kadar 3 maçta görev aldı.