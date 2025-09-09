Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Taylan Bulut yerli statüsünde sayılacak!
Beşiktaş'a yerli statüsünde oynaması adına başvuru yaptığı Taylan Bulut için müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ın Schalke 04'ten transfer ettiği Almanya doğumlu Taylan Bulut için yerli statüsünde oynaması adına başvuruda bulunmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, genç sağ bek için yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı. İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir.
Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir.

19 yaşındaki Taylan, Kara Kartal ile şu ana kadar 3 maçta görev aldı.

