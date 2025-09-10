Gökhan Sazdağı, Beşiktaş’ta!

Kayserispor, tecrübeli futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, ''Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!'' ifadeleri kullanıldı.