Gökhan Sazdağı, Beşiktaş’ta!

Kayserispor, tecrübeli futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan resmi açıklamada, ''Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!'' ifadeleri kullanıldı.
TAKIM KAPTANLIĞI YAPIYORDU
2021 yılından bu yana Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, toplam 133 maça çıktı ve 17 asist kaydetti. 31 yaşındaki oyuncu, sağ bek ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapıyor.