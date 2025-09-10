Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 12:02 Son Güncelleme: 10.9.2025 12:07

Kayserispor, 31 yaşındaki futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kayserispor, tecrübeli futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, ''Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!'' ifadeleri kullanıldı.

TAKIM KAPTANLIĞI YAPIYORDU

2021 yılından bu yana Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, toplam 133 maça çıktı ve 17 asist kaydetti. 31 yaşındaki oyuncu, sağ bek ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapıyor.

