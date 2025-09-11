Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!
Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi Ozan Ergün oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

Süper Lig'de 5'inci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

