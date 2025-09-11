Karadeniz’de Taha pazarlığı!

Transferde son iki güne girilirken Trabzonspor eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız verdi. Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan Fırtına, Çaykur Rizespor'un oyuncusu Taha Şahin'i listesine dahil etti.Teknik direktör Fatih Tekke'nin de çok beğendiği Taha için görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, bordomavililerin aynı takımdan Samet Akaydın'ın durumunu da sorduğu gelen haberler arasında.