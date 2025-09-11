Trabzonspor’un yeni yıldızı Andre Onana, Türkiye’ye geliyor!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleyi Andre Onana'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Kamerunlu file bekçisi, imza atmak üzere Trabzon'a doğru yola çıktı.
Başarılı kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takım antrenmanlarına katılacak.
29 yaşındaki deneyimli kaleci, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde lk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
İŞTE FOTOĞRAF:
🔴🔵 Andre Onana, ailesiyle birlikte Trabzon'a geliyor.— Sabah Spor (@sabahspor) September 11, 2025
(Yunus Emre Sel) pic.twitter.com/WteVZW89KU