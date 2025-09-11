Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana, Türkiye'ye geliyor!
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana, Türkiye'ye geliyor!

Trabzonspor'un Manchester United'tan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Türkiye'ye geliyor. İşte yıldız file bekçisinin ilk görüntüleri...

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleyi Andre Onana'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Kamerunlu file bekçisi, imza atmak üzere Trabzon'a doğru yola çıktı.

Başarılı kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takım antrenmanlarına katılacak.

29 yaşındaki deneyimli kaleci, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde lk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

