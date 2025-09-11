Wilfred Ndidi’den Beşiktaş’a kötü haber!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, milli takımda sakatlandı. Güney Afrika-Nijerya maçında oyuna devam edemeyen Ndidi'nin son durumu belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre Ndidi, sakatlığı nedeniyle ligde oynanacak olan Başakşehir ve Göztepe maçında forma giyemeyecek. Oyuncu, Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan değerlendirme ve hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.