Alanyaspor’dan transfer şov! 3 oyuncu için imza töreni düzenlendi...

Alanyaspor, transferin son gününde üç imza birden attırdı.

Akdeniz ekibi; Augsburg takımından 30 yaşındaki Beninli santrafor Steve Mounie ile sezon sonuna kadar kiralık, Portimonense takımından 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Ruan Duarte ile 5 yıllık, Young Boys takımında forma giyen 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Takımımıza katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kendilerine Alanyaspor'u tercih ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Yönetimin, transfer döneminde yoğun şekilde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, bu güzel tablonun yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

MOUNIE: "KATKIDA BULUNACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Steve Mounie de Alanyaspor'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını ve takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Alanyaspor'da iyi işler yapacağımı, takıma katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Alanyaspor'da olmayı tercih ettim. Çünkü Alanyaspor, Türkiye liginde her zaman iyi yerlerde olan bir takım. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

MESCHACK: "İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİZ"

Elia Meschack da Alanyaspor'un Türkiye'de iyi işler yaptığını bildiğini belirterek, "Hep beraber, umarım bu sene sezonu iyi bir yerde bitireceğiz." dedi.

DUARTE: "AKLIMDA SADECE ALANYASPOR VARDI"

Ruan Duarte de Alanyaspor'dan teklif geldiğinden itibaren başka kulübü düşünmediğini söyledi. "Her zaman sadece aklımda Alanyaspor vardı." diyen Duarte, takıma transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 3 futbolcu da kendilerini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmelere imza attı.