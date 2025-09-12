Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7 - 16. hafta maçlarının programını duyurdu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Vakıf ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatlerinin 14.30 - 17.00 - 20,00 olarak belirlendiği ifade edildi.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi 20.00

Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi 20.00

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar 20.00

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar 20.00

ERTELEME MAÇLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini de duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.