UEFA’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’u etkileyecek karar!

UEFA, turnuvalarda yeni sezon öncesi yapılan değişikliği duyurdu. Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan UEFA, Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığını belirtti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı." denildi.

UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda bu sezon Türkiye'yi; Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil edecek.

Avrupa kupalarında yeni sezon; Şampiyonlar Ligi'nde 16 Eylül, Avrupa Ligi'nde 24 Eylül, Konferans Ligi'nde ise 2 Ekim'de başlayacak.