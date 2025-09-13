Antalyaspor, Samsun’dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti geriren golleri 21. dakikada Soner, 46. dakikada ise Dzhikiya kaydetti.

Karşılaşma öncesi Samsunspor yönetimi, kırmızı-beyazlı formayla 100'üncü maçına çıkan takım kaptanı Zeki Yavru'ya sırt numarası '100' yazılı takım forması ve plaket verdi.

6'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Storm'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada Holse'nin ara pasıyla buluşan Sousa, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutta kaleci Diaz'ı geçen topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Abdülkadir Ömür'un kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarptı. Dönen topta Soner Dikmen tamamladı: 0–1.

24'üncü dakikada Tomasson'un ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Ntcham'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Holse'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tomasson'un vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda Samsunspor'un uzaklaştıramadığı topa vuran Dzhikiya'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0–2.

51'inci dakikada Samsunspor atağında kaleci Diaz'dan seken topu önünde bulan Holse'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada Moundilmadji'nin ara pasıyla buluşan Coulibaly, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Diaz kornere çıkarttı.

87'nci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada Coulibaly'nin kafayla indirdiği topa röveşata vuran Moundilmadji'nin şutunda topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 38 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Polat Yaldır), Musaba, Makoumbou (Dk. 46 Coulibaly), Ntcham, Sousa (Dk. 72 Celil), Holse, Mouandilmadji

ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Ballet), Soner Dikmen, Ceesay, Storm (Dk. 73 Boli), Safuri (Dk. 89 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 62 Cvancara)

GOLLER: Dk. 51 Holse (Samsunspor) – Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 46 Dzhikiya (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Coulibaly, Mendes, Mouandilmadji (Samsunspor) – Ceesay, Diaz (Antalyaspor)