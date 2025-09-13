Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir FK'de Nuri Şahin dönemi!
Giriş Tarihi: 13.9.2025 11:19 Son Güncelleme: 13.9.2025 11:29

Başakşehir FK'de Nuri Şahin dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

DHA
Başakşehir FK’de Nuri Şahin dönemi!

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin'i getirdi.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor'da başlamış ve Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet almıştı.

