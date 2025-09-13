Başakşehir FK’de Nuri Şahin dönemi!

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin'i getirdi.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor'da başlamış ve Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet almıştı.