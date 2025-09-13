Galatasaraylı Uğurcan Çakır’ın 12 yaşındaki kuzeni, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Olay, 11 Eylül Perşembe günü Suruç'ta bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bu yıl öğretmen olarak Suruç'a atanan Hakan ve Tuba Demirhan çiftinin oğulları Mehmet Demirhan, teneffüste okul bahçesinde aniden fenalaştı. Küçük çocuğun yığıldığını gören arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Demirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Mehmet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan Mehmet Demirhan'ın, Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi.