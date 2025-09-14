Antalya Samsun’da güldü

ANTALYASPOR, ligde aldığı üst üste iki yenilginin ardından Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadele karşılıklı ataklarla geçerken, 21. dakikada Abdülkadir'in üst direkten dönen topunu tamamlayan Soner Dikmen konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Antalya ikinci yarıya golle başladı. 46'da Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda Samsun defansı meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı.51. dakikada kaleci Diaz'dan seken topu önünde bulan Holse farkı bire indirdi: 1-2. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Antalyaspor 2-1'lik skorla üç puanı hanesini yazdırdı.