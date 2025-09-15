Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3’te aldı!

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

İkinci yarıda Laci'nin yerine oyuna giren Emrecan Bulut, 90+3'te attığı golle Rizespor'u öne geçirdi. Gençlerbirliği, VAR incelemesinin ardından 90+7'de penaltı kazandı. Henry Onyekuru'nun penaltı vuruşunu kaleci Fofana kurtardı

Ligde bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 4 yaptı. Gençlerbirliği ise 5 maç sonunda puansız kaldı.