Erzumspor ile Sakaryaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Kemal Kavi, Harun Reşit Güngör
ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk.62 Murat Cem), Crociata, Benhur Keser (Dk.89 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk.62 Martin Rodriguez), Eren Tozlu (Dk.89 Hüsamettin Yener)
SAKARYASPOR: Szumski, Salih Dursun, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar (Dk.84 Batuhan Çakır), Caner Erkin, Vukovic, Mete Kaan (Dk.68 Burak Ali), Serkan Yavuz, Burak Çoban, Kakuta (Dk.84 Eren Erdoğan), Akuazaoku (DK.59 Emre Demir)
GOLLER: Dk. 76 Benhur Keser (Erzurumspor FK) Dk.70 Kakuta (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) Salih Dursun, Vukovic, Emre Demir (Sakaryaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci dakikada Crociata'nın pas verdiği Benhur Keser topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekesiyle golü geçerli saymadı.
10'ncu dakikada kullanılan korner atışına yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top üsten az farkla auta gitti.
22'nci dakikada Eren Tozlu'nun defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Crociata, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
33'üncü dakikada Crociata'yla verkaç yapan Benhur Keser'in şutunda top kaleci Szumski'ye çarparak kornere gitti.
37'nci dakikada Kakuta defansı çalımlayarak ceza alanına girdi. Kaleci Orbanic, Kakuta'dan önce müdahale ederek topu yakaladı.
41'inci dakikada cezaalanı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in sert şutu üsten auta gitti.
42'nci dakikada Kakuta, ceza alanına girerken sert vurdu top kaleci Orbanic'de kaldı.
44'üncü dakikada Eren Tozlu'ya çarpan topu bir anda önünde bulan Mustafa Fettahoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
47'nci dakikada cezaalanı sağ çaprazında defansı geçen Sefa Akgün'ün sert şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çıkardı. Kaleciden dönen topla buluşan Giorbelidze'nin şutunda meşin yuvarlak kala direğine çarparak oyun alanına döndü.
70'nci dakikada Sakaryspor'da Caner Erkin'in kendi sahasından kullandığı serbest atışta kalecinin öne çıktığını gören Kakuta, kafasıyla aşırdığı topu ağlara gönderdi: 0-1.
76'ncı dakikada Crociata'nın uzun pasına yükselen Benhur Keser'in kafa şutunda top kale direğinden döndü. Benhur, önünde bulduğu topu bu kez sağ ayağıyla vurarak ağlarla buluşturdu: 1-1.
90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.