Devler sahnede!

Giriş Tarihi: 16.9.2025

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor, milli yıldızlarımız vitrine çıkıyor. Arda Güler’li Real Madrid, Marsilya’yı ağırlayacak. Kenan Yıldız’lı Juventus da Dortmund’u konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi. Yeni sezon, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Real Madrid'de ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan milli futbolcumuz Arda Güler de bu Dev vitrinde sahne alacak. Perdeyi yıldızlarla dolu kadrosuyla Premier Lig devi Arsenal açacak. Topçular, saat 19.45'te Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Aynı saatte PSG-Union SG mücadelesi var. 22.00'de de yıldızlarımız sahaya çıkacak. Kenan Yıldız, Juventus-Dortmund müsabakasında İtalyanlar'ın yine en büyük kozlarından olacak. Real Madrid de aynı saatte Marsilya'yı ağırlayacak. Ayrıca Benfica- Karadağ ve Tottenham-Villarreal müsabakaları da saat 22.00'de gerçekleşecek.
