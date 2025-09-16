Devler sahnede!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi. Yeni sezon, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.Perdeyi yıldızlarla dolu kadrosuyla Premier Lig devi Arsenal açacak. Topçular, saat 19.45'te Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Aynı saatte PSG-Union SG mücadelesi var. 22.00'de de yıldızlarımız sahaya çıkacak. Kenan Yıldız, Juventus-Dortmund müsabakasında İtalyanlar'ın yine en büyük kozlarından olacak. Real Madrid de aynı saatte Marsilya'yı ağırlayacak.