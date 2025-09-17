Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ağrı kupada dört dörtlük!
Giriş Tarihi: 17.9.2025

3. Lig ekibi Ağrı 1970, evinde ağırladığı Batman Petrol’u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Nesine 3. Lig ekibi Ağrı 1970, sahasında 2. Lig takımı Batman Petrolspor'a gol yağdırdı. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Ağrı 1970'e zaferi getiren golleri 11. dakikada Mesih Kayabaş, 21'de Muhammet Kılıç, 51'de Kerem Yaşa ve 53'te Tayfun Çulha kaydetti. Batman'ın tek golünü 22. dakikada Furkan Rüzgar attı. Bu sonucun ardından Ağrı 1970, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırırken Batman turnuvadan elendi.

TOPLU SONUÇLAR

Kestel Çilek SK-Fethiyespor:..................................0-1
Ankara Demirspor-Zonguldakspor:.......... 3-5 (PEN.)
Kırıkkale FK-Manisa FK:.........................................0-2
Karaköprü Bld.-Bitlis 1916 Futbol SK:...................2-1
Beykoz İshaklı SF:-Karacabey Bld.:........................0-2
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK:.............................0-1
İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK:....................0-3
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK:................2-3

