Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor! Tedesco'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.9.2025 19:00 Son Güncelleme: 17.9.2025 19:01

FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor! Tedesco'nun 11'i belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği 11 belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor! Tedesco’nun 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle ertelenmişti. İki takım, bu erteleme maçında 6. hafta öncesinde bugün karşı karşıya gelecek.

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Fidan, Ümit, Enes, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu

EKSİKLER

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

Ayrıca statü nedeniyle önemli isimler de sahada olamayacak.

İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor! Tedesco'nun 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz