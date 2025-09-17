FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor! Tedesco’nun 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle ertelenmişti. İki takım, bu erteleme maçında 6. hafta öncesinde bugün karşı karşıya gelecek.
Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
İŞTE 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri
ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Fidan, Ümit, Enes, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu
EKSİKLER
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.
Ayrıca statü nedeniyle önemli isimler de sahada olamayacak.
İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.