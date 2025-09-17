İsrail maçının geliri sınır tanımayan doktorlara

futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeBu iş birliğinin açıklanmasının ardındanNorveç Federasyon Başkanı Lise Klaveness, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var. Ama bu maç, Orta Doğu'daki ciddi insani acılar ve derin çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki insani acılara, özellikle Gazze'de sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayız. Maç gelirini, her gün sahada hayat kurtaran ve aktif yardım sağlayan bir kuruluşa, Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.