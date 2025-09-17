İsrail maçının geliri sınır tanımayan doktorlara

Norveç
futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerinin saldırı altındaki Gazze'de acil yardım çalışmalarında kullanılması için insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağışlanacağını açıkladı.
Bu iş birliğinin açıklanmasının ardından Norveç'in önde gelen yatırım şirketlerinden birinin federasyonun katkısına ek olarak 3 milyon kron (305 bin dolar) bağışta bulunduğu kaydedildi.
Norveç Federasyon Başkanı Lise Klaveness, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var. Ama bu maç, Orta Doğu'daki ciddi insani acılar ve derin çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki insani acılara, özellikle Gazze'de sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayız. Maç gelirini, her gün sahada hayat kurtaran ve aktif yardım sağlayan bir kuruluşa, Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde 5'te 5 yapan Norveç, I Grubu'nda 15 puanla lider durumda bulunuyor.