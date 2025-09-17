Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Joao Pereira: "Oyuncularımın harika bir ilk yarısı vardı"
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın oynadığı harika bir ilk yarı vardı. Kelime bulamıyorum onların performansını anlatmaya, harikalardı" dedi.

Süper Lig'de 1'inci haftasında erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda oyuncularının harika bir performans ortaya koyduklarını belirten Joao Pereira, "Oyuncularımın oynadığı harika bir ilk yarı vardı. Kelime bulamıyorum onların performansını anlatmaya, harikalardı. Kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Kontrol edemedikleri şeylerde oldu ama iyi kontrol yaptılar. Oyuncularım kontrol edebildikleri şeyi doğru yapıkları için bu sonucu aldık.

Maçın büyük oranında baskılıydık. Bazı anlarda biraz geriledik. 2'nci ayrı 2'nci golden sonra toparladık. Oyuna giren oyucular katkı verdi. O katkı ile 2 golü bulduk. 3'üncü golü de bulabilirdik" ifadelerini kullandı.

