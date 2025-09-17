Samsunspor – Kasımpaşa maçında kazanan yok!

Süper Lig'de erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 8, Kasımpaşa ise 4 puana yükseldi. Samsunspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4'üncü dakikada Tomasson'un ara pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Holse'nin şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kurtardı.

11'inci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta Winck'in kaleye çektiği şutunu kaleci Okan kurtardı.

21'inci dakikada Tomasson'un ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Moundilmadji'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

39'uncu dakikada defansın arkasına atılan topta ceza sahası çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Tomasson'un ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

80'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelen Ali Yavuz'un şutu üstten auta çıktı.

82'nci dakikada Soner Gönül'ün ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topa ceza sahası dışından vuran Moundilmadji'nin şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

87'nci dakikada Ali Yavuz'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşma 0 – 0 sonuçlandı.