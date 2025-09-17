Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Performansımız yeterli değildi"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey olmadığına işaret eden Reis, "Sonuç olarak oyun 0-0 bitti. Bir puan aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak birçok ofansif oyuncumuzdan da yoksun bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Kazanmak için göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DAR BİR KADROYLA OLMAK ZORUNDAYDIK"

Reis, "Açıkçası takımda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda neleri yapmamız gerektiğini en iyi şekilde zaten çalışıyoruz. Elbette ki bütün maçları izlediğim gibi bu karşılaşmayı da izleyeceğim ve neleri eksik yaptığımızı analiz edip göreceğim. Takım ruhu zaten takımımızda mevcut. Herkes birbirine gayet saygılı ve ikili ilişkiler de gayet güzel seviyede.

Sonuç olarak bugün dar bir kadroyla olmak zorundaydık. Elbette geliştirmemiz gereken daha iyi yapmamız gereken şeyler olacak. Geçen seneye baktığımızda oyuncular bu biraz daha kolaydı. Çünkü birbirleriyle beraber oynayan bir sene boyunca birbirlerini tanıyan oyuncular mevcuttu. Bize katılan birçok oyuncumuz oldu ve bu oyuncuların biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim." dedi.