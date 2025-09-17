Son dakika haberi: Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası TFF’ye gidiyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu, 18 Eylül (Bugün) yapılacak seçim çalışmalarını iptal ederek TFF'ye gideceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir.

Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz." denildi.