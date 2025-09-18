Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş kafilesi İzmir’e geldi
Giriş Tarihi: 18.9.2025 20:00

Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşması için İzmir’e geldi.

İHA
Beşiktaş kafilesi İzmir’e geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlıları bir grup taraftar karşıladı. Daha sonra Beşiktaş, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica İzmir'e getirilmedi.

Beşiktaş kafilesi İzmir’e geldi
