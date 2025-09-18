Pina müjdesi

Trabzonspor'da Wagner Pina sevinci yaşanıyor. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluk arka adalesinde sorun meydana gelen 22 yaşındaki sağ bekin yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öngörülüyordu. Ancak yetenekli futbolcu, uygulanan yoğun tedaviye cevap verdi ve beklenenden daha hızlı toparlandı. Pina'nın, 3 haftalık aranın ardından cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında takıma geri dönmesi planlanıyor. Yeşil Burun Adalı oyuncunun, Gaziantep sınavında sağ beke geçmesi ve Ozan'ın da cezalı Okay'ın yerine orta sahada görev yapması bekleniyor.

'TRABZONSPOR DOĞRU ADRES'

TRABZONSPOR'UN, M.United'dan kiraladığı Andre Onana için bordo- mavililerin eski oyuncusu Obi Mikel yorumda bulundu: "Onana, Manchester'da sorunların sorumlusu gösteriliyor. Ama Trabzon'a transferi iyi bir karar. Eğer problem Onana ise, United üst üste 10 maç kazanmalı."