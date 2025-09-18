Şampiyonlar Ligi’nde sahne Galatasaray’ın! Frankfurt maçı 11’i belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Frankfurt Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
İŞTE BURUK'UN 11 TERCİHİ
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Eintracht Frankfurt XI: Zetterer, Theate, Koch, Collins, Brown, Chaibi, Larsson, Knauff, Doan, Can Uzun, Burkardt
Süper Lig' 5'te 5 yaparak başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak, Devler Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapma arzusunda.
OSİMHEN KAFİLEDE YER ALMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle hafta sonunda forma giyememişti. Osimhen sakatlığı
sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda da yer almadı.
GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.
Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.
FRANKURT'TA TANIDIK İSİMLER
Alman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.
Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.
Öte yandan Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.