Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde sahne Galatasaray'ın! Frankfurt maçı 11'i belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.9.2025 20:47 Son Güncelleme: 18.9.2025 20:56

Şampiyonlar Ligi'nde sahne Galatasaray'ın! Frankfurt maçı 11'i belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Okan Buruk'un ilk 11 tercihi belli oldu...

Şampiyonlar Ligi’nde sahne Galatasaray’ın! Frankfurt maçı 11’i belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Frankfurt Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

İŞTE BURUK'UN 11 TERCİHİ

Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Eintracht Frankfurt XI: Zetterer, Theate, Koch, Collins, Brown, Chaibi, Larsson, Knauff, Doan, Can Uzun, Burkardt

Süper Lig' 5'te 5 yaparak başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak, Devler Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapma arzusunda.

3 HAFTADA 6 PUAN TOPLADI

Alman temsilcisi ise geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

OSİMHEN KAFİLEDE YER ALMADI

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle hafta sonunda forma giyememişti. Osimhen sakatlığı

sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda da yer almadı.

GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

FRANKURT'TA TANIDIK İSİMLER

Alman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.

Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.

Öte yandan Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Galatasaray'ın! Frankfurt maçı 11'i belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz