Son dakika: Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor!

Süper Lig'in 1.haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından hakem Cihan Aydın'a sarı-lacivertli camiadan büyük tepki geldi.

Mücadelenin ardından bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye gitme kararı aldıklarını duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin TFF'ye ziyaretiyle ilgili bir duyurdu geldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da TFF'nin Riva tesislerine gidecektir." denildi.

DÜN AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim çalışmalarını yürüten sosyal medya hesabından da dün bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz." denilmişti.