Giriş Tarihi: 19.9.2025

Demir Ege’nin yanında Kartal ya da Necip Uysal’ı tercih edecek olan deneyimli hoca, gidişata göre Cerny’i kanattan alıp merkeze çekecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Orta sahaya ince ayar!
Teknik direktör Sergen Yalçın, Ndidi ve Salih'in sakatlıkları, Orkun'un ise cezası nedeniyle yer almayacağı Göztepe maçında orta saha için iki farklı plan geliştirdi. Birincisi merkezde Cerny'i kullanma, ikincisi ise Demir Ege'nin yanında Kartal ya da Necip Uysal tercihi... Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor. Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek. Ancak ikinci yarıda skora ve gidişata bağlı olarak Çek yıldızı merkeze alarak, Cengiz'i sahaya sürebileceği belirtildi. Rashica da sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadı. Bu arada Rashica sakatlık riski için, Svensson ise teknik tercih nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

