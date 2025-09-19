Orta sahaya ince ayar!

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ndidi ve Salih'in sakatlıkları, Orkun'un ise cezası nedeniyle yer almayacağı Göztepe maçında orta saha için iki farklı plan geliştirdi.Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor. Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek.Rashica da sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadı. Bu arada Rashica sakatlık riski için, Svensson ise teknik tercih nedeniyle kadroya dahil edilmedi.