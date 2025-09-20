Emre Belözoğlu: Futbolun cilvesi bu gece de bize nasip oldu

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Antalyaspor'un golünü Dzhikiya atarken, deplasman ekibi Kayserispor'un golü ise 90+2'nci dakikada Menes kaydetti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: FUTBOLUN CİLVELERİ VAR VE BU GECE DE BİZE NASİP OLDU

Talihsiz bir akşam yaşadıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oyuna çok iyi başladık. Sonrasında çok net pozisyonlar var. İyi bir oyun var. Oyunun her dakikasında istediğimizi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu ama talihsiz bir gol yedik. Futbolun cilveleri var ve bu gece de bize nasip oldu. Üzgünüm, oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Ne yazık ki futbolun her zaman iki artı ikinin dört etmediğini yaşadık. Bir an önce yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Üzgün olduğumu söylemek isterim" dedi.

'İKİ MAÇTA BU KADERİN CİLVESİNİ YAŞADIK'

Son 2 maçta uzatma dakikalarında gol yenmesi hakkında soru sorulan Emre Belözoğlu, "Futbolda bunlar var. Yapacak bir şey yok. Futbolun içinde istediğiniz kadar önlem almaya çalışın. Oyun düzeni, karşı planları ya da bu anlamdaki ofansif planları yapmaya çalışın futbolda bunlar var. İki maçta bu kaderin cilvesini yaşadık. Dolayısıyla bunlar var" diye konuştu.

'