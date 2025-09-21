Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1 milyon Euro ile yıktı!
Giriş Tarihi: 21.9.2025

1 milyon Euro ile yıktı!

Göztepe, Beşiktaş’ı sahadan silmekle kalmadı aynı zamanda transfer dersi verdi. İzmir ekibi, gollerin sahipleri Juan’ı 900 bin, Sabra’yı 150 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken Rhaldney’i ise bedelsiz aldı. Üç oyuncunun toplam maliyeti 1 milyon 50 bin Euro (51 milyon TL)

UĞUR ÇEM
1 milyon Euro ile yıktı!
Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle dikkat çeken Göztepe'de golleri kaydeden Juan, Rhaldney ve Ibrahim Sabra'nın toplam maliyeti büyük takımlara adeta ders niteliği taşıyor. İzmir ekibi, sadece 1 milyon 50 bin Euro'ya (51 milyon TL) transfer ettiği genç yıldızlarıyla adeta resital sundu. Juan'ı 900 bin Euro'ya Southampton'dan, Sabra'yı 150 bin Euro'ya Ürdün ekibi Al-Wehdat'tan kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Rhaldney'i ise Atletico Goianiense'den bedelsiz renklerine bağladı. Beşiktaş Juventus'tan aldığı Tiago Djalo'ya 3.5 milyon Euro bonservis verirken İzmir takımı bu tutarı bu sezon toplamda harcadı. Yaz döneminde siyah-beyazlılar 35.4 milyon Euro, G.Saray 148.2 milyon, Fenerbahçe ise 75 milyon harcama yaptı.

21
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Göztepe, ligde 21 iç saha müsabakasında sadece 2 kez (Alanya-Galatasaray) yenildi. 11 karşılaşmayı kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyon Euro ile yıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz