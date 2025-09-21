1 milyon Euro ile yıktı!

Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle dikkat çeken Göztepe'de golleri kaydeden'nın toplam maliyeti büyük takımlara adeta ders niteliği taşıyor.Juan'ı 900 bin Euro'ya Southampton'dan, Sabra'yı 150 bin Euro'ya Ürdün ekibi Al-Wehdat'tan kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Rhaldney'i ise Atletico Goianiense'den bedelsiz renklerine bağladı.Yaz döneminde siyah-beyazlılar 35.4 milyon Euro, G.Saray 148.2 milyon, Fenerbahçe ise 75 milyon harcama yaptı.Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Göztepe, ligde 21 iç saha müsabakasında sadece 2 kez (Alanya-Galatasaray) yenildi. 11 karşılaşmayı kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.