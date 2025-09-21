Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında! Sarı-lacivertlilerin 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.
İŞTE TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu,Talisca
TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI
Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.
Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.
KASIMPAŞA 4 PUAN TOPLADI
Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.