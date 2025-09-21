Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında! Sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.9.2025 18:57 Son Güncelleme: 21.9.2025 18:59

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında! Sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

İŞTE TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu,Talisca

Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak seri yakalamak istiyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA 4 PUAN TOPLADI

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

