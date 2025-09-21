Kayserispor beraberliğe ’abone’ oldu!

Süper Lig'de bir maçı eksik Kayserispor, 6'ıncı haftası geride kalan ligde 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, ligde RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Hesap.com Antalyasporla ile deplasmanda, Göztepe'yle de sahasında 1-1 berabere kaldı.

Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı. Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.