Kral’ın hedefi Liverpool

Galatasaray, bonservisine 75 milyon Euro yatırım yaptığı Victor Osimhen'i, Şampiyonlar Ligi'nin ilk sınavında kullanamadı. Nijeryalı yıldızın yokluğu Frankfurt'ta hissedilirken,Nijerya Milli Takımı'nda ayak bileği bağlarından sakatlanan Osimhen, ağrıları geçmediği için Almanya'ya götürülmedi.Yarınki Konya maçında riske edilmeyecek tecrübeli golcü, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak. Alanya deplasmanında kadroya alınması planlanan yıldız oyuncu kendisini test edecek.RAMS Park'ta oynanacak Liverpool müsabakasına motive oldu. Bu arada Liverpool, dün Merseyside derbisinde Everton'ı 2-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.Frankfurt'tan farklı yenilgiyle dönen Galatasaray'da Konyaspor maçında rotasyona gidilecek. Okan Buruk önemli değişikliklere gidecek. Lig maçlarında etkisiz olan ve en son Frankfurt'ta ortadan kaybolan Sane, 11'den kesilecek.Savunmanın solunda aksayan Davinson, asıl yeri sağ stopere geçecek, Abdülkerim ilk 11'e geri dönecek.Perşembe akşamı Almanya'da kalan Galatasaray, İstanbul'a dönüş öncesinde Frankfurt'ta kamp yapılan otelde fitness salonunda çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, izin yapmadan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün Kemerburgaz'da toplanan Galatasaray'da 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sarsıntıları devam ederken morallerin bozuk olduğu görüldü.