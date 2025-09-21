Samsunspor 3 puanı uzatmalarda aldı!

Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller Anıl Yiğit'in kendi kalesi, Ndiaye ve Musaba'dan geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip Fatih Karagümrük, 32. dakikada Satka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. İlk yarının sonuna doğru Samsunspor, eşitliği sağlamak için fırsatlar yaratmaya devam etti ancak soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Samsunspor, 52. dakikada Holse'nin ortasında Anıl Yiğit'in kendi kalesine attığı ters vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. İki dakika sonra Musaba'nın ortasında Holse'nin pasıyla buluşan Ndiaye, topu ağlarla buluşturarak Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi.

82. dakikada Fofana'nın kafa golüyle Misirli.com.tr Fatih Karagümrük tekrar skoru eşitledi: 2-2. Ancak maçın uzatma dakikalarında, 90+3'te Tomasson'un ceza sahasına gönderdiği topta Musaba'nın gelişine yaptığı vuruş, Samsunspor'a son dakikada galibiyeti getirdi: 3-2. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Samsunspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.