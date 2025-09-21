Zidane’ın oğlu Fransa’yı bırakıp Cezayir’i seçti!

Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir'i tercih etti. İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Zidane,Cezayir Futbol Federasyonu'nun davetini kabul etti. 27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayacak.Luca'nın, 19 yaşındaki kardeşi27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.