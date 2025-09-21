Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zidane’ın oğlu Fransa’yı bırakıp Cezayir’i seçti!
Giriş Tarihi: 21.9.2025

Zidane’ın oğlu Fransa’yı bırakıp Cezayir’i seçti!

Zidane’ın oğlu Fransa’yı bırakıp Cezayir’i seçti!
Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir'i tercih etti. İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonu'nun davetini kabul etti. 27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayacak. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı bildirildi. Luca'nın, 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zidane’ın oğlu Fransa’yı bırakıp Cezayir’i seçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz