Başkent derbisinde gülen Zeki oldu

Serie A'da Roma derbisinde gülen taraf konuk Lazio oldu. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 38. dakikada Roma'dan Lorenzo Pellegrini takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda mavi-beyazlı taraf, gol için yüklenirken 86'da Reda Belahyane, kırmızı kart görünce Lazio 10 kişi kaldı. Mücadele sonrasında Lazio'nun bir diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakemlere itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandı. Roma, puanını 9'a yükseltirken Lazio 3 puanda kaldı. Milli oyuncumuz Zeki Çelik de 90 dakika Roma forması ile sahada ter döktü.