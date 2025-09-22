Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçına Fransız hakem!
Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçına Fransız hakem!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile mücadele edecek. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'da başlayacak müsabakada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

Thomas Leonard'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmada; VAR'da Bastien Dechepy, AVAR'da ise Nicolas Rainville yer alacak.

