Atom karınca 5. viteste!

Sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki vazgeçilmezi Lucas Torreira, hem attığı gol hem de istatistikleriyle Konyaspor karşısında gecenin yıldızı oldu. Çalışkanlığı ve çabukluğuyla hem defans hem de hücumda takımına büyük katkı yapan Uruguaylı futbolcu, 64. dakikada uzaktan sert şutuyla rakip kaleciyi avlayarak tribünleri coşturdu. 2025 yılında Süper Lig'de beş gol atan tecrübeli oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek sayıya ulaştığı takvim senesini geçiriyor. 68. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Lemina'ya bırakan Torreira, sahada kaldığı süre boyunca, 1'de 1 isabetli şut atarken 34'te 31 isabetli pas kaydederek bu istatistikte yüzde 91 başarı sağladı. 1 top kaybı, 2 de pas arası yapan 29 yaşındaki oyuncu, kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

SİNGO: TELAFİ ETTİK

90 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo, çok iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu karşılaşmada telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan" ifadelerini kullandı.