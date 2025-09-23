Liginde kral

GOL-ASİST YUNUS'TAN SORULUR

YUNUS Akgün, gol-asist ikilemesini yaparak Konyaspor karşısında galibiyeti getiren isimlerden biriydi. Milli oyuncu geçen sezondan bu yana Süper Lig'de bu başarıyı en fazla tekrarlayan oyuncu durumunda. Yunus 2024- 25 sezonu başından bu yana toplam 5 kez aynı maçta hem gol attı hem de asist katkısı verdi.

İCARDİ'DEN ALİ KOÇ MESAJI

MAURO İcardi, Konyaspor'u da avlayarak Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçları ile birlikte gol sayısını dörde yükseltip krallıkta iddiasını sürdürdü. Arjantinli oyuncunun golün ardından ise mesajı vardı. Geçtiğimiz sezonlarda F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Erden Timur'a yönelik "Her gece yatarken bizi düşün" sözleri sonrasında gollerinde uyku işareti yapıyordu. İcardi, Konya karşısında golünü atıp bu sevincini yaparken ardından da eli ile 'bitti' işaretiyle seçimi kaybeden Ali Koç'a mesaj verdi.

YENİDEN ALTIN BULDU

LİGE 6 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Okan Buruk'un talebeleri, lig tarihinde bunu 3. kez başardı. Geçen sezon ve 2009-10'da lige 6'da 6 yaparak başlayan Cimbom, bu seriyi yeniden yakaladı.

REKORA KOŞUYOR

LİGDE son 14 maçından galibiyetle ayrılan G.Saray, Ekim 2022-Mart 2023 arasındaki başarısını egale etti. Ancak Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi, 17 maça ulaşmak. Sarı-kırmızılılar, Ocak-Mayıs 2024'te üst üste 17 maçı kazanırken yeniden bu hedefe yöneldi.

14 MAÇLIK GOL SERİSİ

SARI-KIRMIZILI takım ligde son 14 maçta en az iki ve daha fazla gol attı. Cimbom bu istatistiği ile tarihteki en uzun serisini yakaladı.