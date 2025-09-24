57 dakikada bir Aşkın Olayım

9 ay sonra sahalara dönen Mauro İcardi, fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmemesine rağmen gollerini sıralamaya başladı. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 maçta 226 dakika süre alan Tangocu, ortalama 57 dakikada bir tabelayı değiştiriyor. 4 gole ulaşan Arjantinli yıldız, tribünlere tekrar 'Aşkın Olayım' şarkısını ezberletti. Galatasaray kariyerinde 65 gole ulaşan İcardi, 8 kez daha ağları sarsması halinde 72 gollü efsane Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

BU HAFTA İZIN YOK ÇALIŞMAYA DEVAM

6. haftayı Konya galibiyeti ile kapatan sarı-kırmızılılar izin yapmayacak. Cuma günü Alanya deplasmanında sahaya çıkacak olan G.Saraylı oyuncular, sonrasında izin kullanacak.