Giriş Tarihi: 24.9.2025 15:00 Son Güncelleme: 24.9.2025 15:32

CANLI: Filenin Efeleri bir kez daha tarih yazma peşinde! Millilerin rakibi Polonya…

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşıyor. Milliler mücadeleyi kazanarak tarihinde ilk kez yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihi bir başarı elde etmeye çalışıyor.

CANLI SKOR – 2. SET

TÜRKİYE: 6

POLONYA: 9

1. Set sonucu: Türkiye 15-25 Polonya

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan milliler, Hollanda karşısında da güçlü performansını sürdürdü.

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1, Kanada'yı 3-0 yenen milli takım, grup lideri olarak B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SLOBODAN KOVAC ETKİSİ

A Milli Takım, temmuz ayında göreve gelen başantrenör Slobodan Kovac ile yükselişe geçti.

Milletler Ligi'nde 16. olmasına rağmen Filenin Efeleri'ne kısa sürede ivme kazandıran Sırp çalıştırıcı, Dünya Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı ve bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 set verdi.

