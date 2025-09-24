Ligde şampiyon olur Avrupa’da mucize lazım!

ÖZBOSTAN: Galatasaray, Avrupa'da kötü ama ligde tam gaz gidiyor.. Toplumdaki kanı 'Galatasaray güle oynaya şampiyon olur' şeklinde.. Fenerbahçe ile 6, Beşiktaş ile 12 ve Trabzonspor ile 7 puan fark var. . Galatasaray bir numaralı favori mi?

BİLGİÇ: Ligin başındayız. Galatasaray oyundan ziyade, oyuncu kalitesini öne çıkararak kayıpsız ilerledi. Ama maç trafiğinde ne kadar yıpranacaklar, bunun ne kadarı lige yansıyacak, göreceğiz. En büyük şansları oturmuş kadrolarıyla, Türkiye'de sorunu çözmeleri. Bir de rakiplerin yaşadığı kaostan da maksimum faydayı sağladılar. Daha 30 maç var ve Galatasaray dışındaki takımlar kendi içlerinde, hakemlerle veya teknik kadroyla kavga içindeler. Bekleyip, göreceğiz.

TÜZEMEN: G.Saray daha ligde sert rakiplerle karşılaşmadı. Fikstür avantajı gereği kadro kalitesi kendisinden daha aşağıda olan rakiplerle oynadı. Bu gövdeli kadronun test edeceği 3 maç var. F.Bahçe deplasmanı, Beşiktaş ve Trabzonspor ile içeride oynanacak maçlar. Eğer G.Saray, bu üç büyük maçı da ilk yarıda kazanırsa şampiyonluk yolunda rahat eder. Ancak camia ve taraftar Avrupa'da başarı bekliyor. Başkan Dursun Özbek, voleybol takımının sponsorluk anlaşmasında Avrupa başarısına vurgu yaptı ve G.Saray'ın ilk 8 ya da 24 içinde kalacağına inandığını vurguladı. Ben bunu bir dilekten öte ültimatom olarak görüyorum. Okan Buruk, kalan tüm Avrupa maçlarında oyun planı konusunda rotayı yeniden oluşturmalı.

ÜRÜNDÜL: Eğer çok büyük bir değişim olmazsa G.Saray, ligde bu defa çok erken bu işi bitirebilir. Bunun birinci nedeni, G.Saray'ın iyi top oynamasa da ligde kadrosu yetersiz takımlara karşı kolay galibiyetler alması. Son 14 maçta 14 galibiyet zaten her şeyi ifade ediyor. Deneyimli ve birbirlerinin özelliklerini tamamlayan değişik yapıda oyuncular var. Ama 'Ligde bu kadar iyi giden bir takım Avrupa'da ne yapar?' derseniz, ligdeki bu etmpoyla Avrupa kulvarında başarı mucize olur.

TİMURLENK: G.Saray 1 numaralı favori. Çünkü son 3 sezonun şampiyonu ve iyi bir kadrosu var. Ancak buraya kadar. Ligin daha 6 haftası oynanmışken 'G.Saray şampiyon olur' diyene madalya mı takıyorlar ama bu türden tahminler futbolun ruhuna aykırı. Evet, Avrupa'da Frankfurt'tan sert bir tokat yendi ancak G.Saray, son 25 yılda Avrupa'da destanlar yazmışçasına anlatanlar da gerçeği saptırıyor. İki sezon önce Bayern Münih, İstanbul'da kazandığında mağlubiyete bile övgüler yağdırıldı. Sırada Beşiktaş'ı devirmiş, F.Bahçe ile berabere kalmış sağlam bir Alanya deplasmanı var. Liverpool ve ardından Beşiktaş derbisi. Tabeladan bağımsız Okan Buruk'un takımı, sahada her şeylerini vermiş, terden sırılsıklam olmuş formalarıyla 'İşte mücadele budur' dedirtecek şekilde soyunma odasına gitmeliler. Frankfurt'ta olmayan, Alanya'da ve RAMS Park'ta önümüzdeki iki maçta olması gereken budur.



MİLLİ ARADA AKSİYON ALIR



MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'de kongre sonrası yeni başkan Sadettin Saran oldu.. Saran ile yeni dönem, Fenerbahçe ve Türk futboluna neler getirir? Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu görebilir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Şampiyonsuzluk nedeniyle camia üstünde baskı vardı. Öfkeyi Başkan'ı değiştirerek, yeni bir heyecana dönüştürmek istediler. Sadettin Saran, Ali Koç'a inancı sarsılmış olanların seçeneği olarak geldi. Elinde çok iyi bir takım var. "Bende mazeret olmaz" diyerek de durumu kabullendiğini açıklamıştı. Şimdi kendi planı içindeki 'kısa yolları' devreye sokacaktır. Diğer kulüpler ve Federasyon ile olan ilişkiler de sıfırdan başlayacak. Kendi politikasını da kurma fırsatını bulur. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Ekim'deki milli maç arasında aksiyon alınır.

LEVENT TÜZEMEN: Kimin şampiyon olacağını bugünden kestiremem. 7 yıldır gelmeyen başarılar Ali Koç gibi Türkiye'nin en zengin başkanının seçim kaybetmesine neden oldu. Şu gerçek; Ali Bey döneminde F.Bahçe, ekonomik açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadı, taraftarlar Avrupa'nın önemli yıldızlarını izleme fırsatını yakaladı. Ali Bey'in geldiği en son nokta, Mourinho oldu. Portekizli hoca İstanbul'a adım attığında şampiyonluk kesin gibi göründü. Ancak Mourinho tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Oyuncular arasında rekabeti kuramadı, F.Bahçe'nin geçen sezon yaptığı yanlış oyuncu tercihleriyle Avrupa'da finale gitmesini engelledi, bu sezon başı da Benfica'dan iy i takım olmasına rağmen F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Sadettin Saran Bey'e başarılar diliyorum. Ama işi kolay değil. Gövdeli ve maliyetli bir kadro var. Ekonomik sıkıntı yaşamazsa ve camia içinde birlik ve bütünlüğü sağlarsa başarılı olma şansı yüksek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'de Sadettin Saran'a başarılar diliyorum. Ama işi çok zor. Bu seneye de takım kötü başladı. Şu anda puan kaybetmeyen G.Saray karşısında 6 puan geride. Takımın genel durumu da iç açıcı değil. Belk i çok erken ama bu seneki şampiyonluk da Kaf Dağı'nın arkasında gözüküyor.

BÜLENT TİMURLENK: Bu kongreden çıkan sonuç, 'Saran başkan olsun'dan daha çok Ali Koç'a 'Yeter artık' mesajı içeriyordu. Sezon başlamış, transfer dönemi bitmiş, teknik adam değişimi yaşanmışken Saran'ın yapacakları kısıtlı. Sporcu bir kimliğe sahip, bu kültürden gelen insanlar, sahadaki performans için takımlarına gerekli ortamı hazırlarlar. Buna doğru zamanda ödeme de diyebilirsiniz, yönetim-Samandıra arasında doğru iletişim de. Ali Koç uzun yıllardır başarısızlığını anti Galatasaray iletişim politikasıyla yürütmeye çalıştı. Bu gerçeklerden kaçmak demektir. Öz eleştiriden uzak, sürekli değiştirmenin yenilik olduğunu sanmak, bir devri kapadı. Kısacası Saran, Koç'un yanlışlarını bir kenara not etmiştir. Tekrarlamamasında fayda var.



TEDESCO, MOURİNHO'NUN YOLUNDAN YÜRÜYOR



ÖZBOSTAN: F.Bahçe, Dinamo Zagreb ile oynayacak.. Tedesco'nun oyunu, tercihleri de tartışma konusu.. Teknik kadroda Saran bir değişim yapar mı?

BİLGİÇ: Değişim yapmak zorunda. Tedesco'ya destek açıklaması çok akıllıca. Çünkü futbolcular, değişecek olan bir teknik adamı ciddiye almayabilirler. Sadettin Saran, seçim öncesinde Aykut Kocaman'ı öne sürmüştü. Kongrede de Aykut hoca görev almak için ön koşulu olmadığının altını çizdi. Dediğim gibi milli maç arasında 'radikal' bir değ-i şim bekliyorum. Zagreb maçı, futbolcu grubunun haysiyet mücadelesine dönüştü. Üst üste iki maçta puan kaybettiler. Avrupa'da başarı bekleyen de camia var.

TÜZEMEN: Tedesco, akademik bir teknik direktör. Çok zeki ve futbol bilgisi yüksek. Ama teknik direktörlük sadece bilgi ile yürümüyor. Futbolcuların duygularına da dokunmak gerekiyor. Tedesco'nun çıkarttığı 11'ler arasındaki farklılıklar beni şaşırttı. Çünkü Mourinho istikrarlı bir kadro yaratamadığı için eleştirilmişti. Tedesco'nun da aynı yoldan yürüdüğünü görüyoruz. Eğer F.Bahçe, Zagreb'den kötü bir sonuçla dönerse teknik heyet de görüşme odasına çağrılır.

ÜRÜNDÜL: Ben hiçbir takımımızı vasat veya vasat altı takımlar karşısında bile Avrupa kulvarında favori görmüyorum. Tedesco, takıma kısa süre önce geldi. Tabii ki oyuncularını, ligi tanıyacak ama Kasımpaşa maçındaki büyük hatası, ciddi puanını düşürdü. İlk 11'de En-Nesyri kulübede, Talisca santrfor… Talisca formda ve fizik olarak güçlü olsa 'Asensio ile birlikte yeni bir fo-r masyon deniyor' derim. Ama Talisca'nın yürüyecek hali yok, takımda en fazla pozisyon bulan, go l atan En-Nesyri yedek. Bu nazik dönemde teknik direktör değişikliğinin hemen gündeme gelmesi yine birçok sorunu da birlikte getirir. Futbolcular konsantrasyondan, teknik direktöre saygıdan uzaklaşır.

TİMURLENK: Alanya beraberliğinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın statta iki saat bekleyip Ali Koç'a verdikleri destek, profesyonellik sınırları dışındaydı. Futbolcu işine bakacak. Bakmayınca 10 kişi kalmış Kasımpaşa karşısında neler yaşandığını gördük. Yönetim değişikliği sonrasında özellikle yerli topçulara taraftarın büyük tepkisi var. F.Bahçe'nin kadro kapasitesi Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeye yeterli. Ancak son iki beraberliğin ardından ligde büyük maçta Hajduk Split' i deviren Dinamo Zagreb deplasmanında doğrusunu söyleyeyim, tabela üç ihtimale de açık. Tedesco'nun tepesinde Aykut Kocaman&Volkan Demirel ikilisi Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. İtalyan hoca da futbol direktörü Devin Özek de koltuklarında rahat değil. Bu elbette takımı da etkiler. Bu akşam çıkacak olumsuz bir sonuç, Saran'a ilk büyük icraatını yaptırabilir.



YALÇIN'IN KREDİSİ SINIRSIZ DEĞİL!



ÖZBOSTAN: Beşiktaş bir maç var, bir maç yok.. Sergen Yalçın'ın mesajları umutsuz.. Bu ortamdan başarı çıkar mı?

BİLGİÇ: Sergen Hoca'nın böyle konuşmaya hakkı yok. Çünkü kendisinden önceki yapamadığı için göreve geldi. Bu futbolcular önce de vardı. Sergen Yalçın'dan beklenen, doğru görevlendirme ve taktik yapısı ile farkını ortaya koymasıydı. Elbette beklenmeyen ceza ve sakatlıklar da oldu. Takımın kalitesi geriye gitti. Beşiktaş, Sergen Hoca ile daha istekli, daha coşkulu oynuyor. Ama eksikler ve hata yapma ihtimali yüksek bir defans ile sürprizleri de içinde barındırıyor.

TÜZEMEN: Sergen Yalçın'ı sonuçlardan dolayı eleştiremem. Çünkü Sergen Hoca, Beşiktaş'ı sezon başı almadı, sezon öncesi çalışmaları yaptırmadı, ayrıca alınan birçok transferde de imzası yok. Başkasının kurduğu bir takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bence sorumluluk tamamen futbolcularda. Sergen Hoca bu oyuncuları kazanmaya yönelik motive edebilirse Beşiktaş tekrar rayına oturur.

ÜRÜNDÜL: Her zaman futbolda sisteme inanırım. Bir takımın oyun düzeni olacak. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı bu. Son 5 senede 9 teknik direktör değişti. Futbolcular gidiyor, yenileri geliyor. Takımın bir oturmuş oyun planı olmadığı zaman fizik kondisyon da yetersizse başarı mümkün değil. Beşiktaş hakkında şunu söylemek istiyorum, hep kafama takılan bir sorudur, Sergen Yalçın daha önce göreve geldi, takımı lig şampiyonu yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Bu çok önemli başarısına rağmen ertesi sezon takım biraz düşüş gösterince görevden alındı. Şimdi tekrar görev alıyor. 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, o da son dakika golü. Yani bu iş teknik direktör olayı değil. Doğru bir yönetim planlaması olmadığı zaman ve bu yönetimler devamlı değiştiğinde ciddi olumsuzlukarın yaşanılması kaçınılmaz.

TİMURLENK: Kabul edelim Beşiktaş, Göztepe deplasmanında büyük bir futbol dersi aldı. Oyunun kalbi orta sahada emektar ve kapasitesi belli Necip ile genç Demir Ege ile oynarsanız, olacağı budur! Sergen Yalçın'ın kredisi uzun bir zaman sınırsız olacak. Ama kabul edelim, şampiyon olduğu sezonun ardından Beşiktaş'ın her yeni sezonda aralık ayı geldiğinde havlu atması olacak iş değil. Kağıt üzerinde zor görünebilir, nasıl ki Okan Buruk'un Liverpool karşısında bir devri değiştirmek adına galibiyete ihtiyacı varsa Sergen Yalçın'ın da o maçın ardından derbide G.Saray'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor.



SONUNA KADAR ARKASINDA DURAMAZ!



MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor hakem hatalarının kurbanı olmaya devam ediyor.. 4 büyük kulüp istemese de TFF, MHK'ye el çektiremiyor.. Arda Kardeşler olayı da ne olduğu belli değil.. Bu iş nereye gidecek?

BİLGİÇ: İnancı ve güveni yitirmiş bir MHK, eğer böyle tartışmaya da açıldıysa kalıcı olamaz. Federasyon Başkanı da ne kadar arkasında dursa da sonunda bu tartışmaya dayanamaz. Çünkü bu kez kendileri tartışılır hale gelirler. Tartışılan kararların aslında tartışılmayacak kadar açık olması açıklanamaz. Bakın, Galatasaray'ın şampiyon olacağını konuşuyor insanlar ama bu kararlar sonrasında rakiplerin puan kayıpları yok kimsenin aklında.

TÜZEMEN: VAR'da görev yapan hakemler maçı yöneten hakeme yardım etmekten öte kendilerini maçın hakemi gibi görüyorlar. İşin özü; davul orta hakemde, tokmak da VAR'da. Bu anlayış Türk futbolunda krizlere ve kaoslara yol açıyor. Sözümün arkasındayım, 5 büyük ligden getirilmek kaydıyla VAR'ı yönetecek hakemler yabancı olmalı.

ÜRÜNDÜL: Öncelikle ligimiz maalesef büyük takımların hegemonyası altında. Onların aleyhine bir yanlış yapıldığı zaman kıyametler kopuyor. Lehlerine hata yapıldığı zaman da ortada hiçbir sorun kalmıyor. Bir örnek vereyim, Arda Kardeşler büyük bir hata yaptı G.Antep maçında. Peki aynı hatayı Gaziantep aleyhine yapsaydı, ne medyadan ne de TFF'den tek ses çıkmazdı. Zaten hep söylüyorum, bu baskılar karşısında hakemlerin ligimizde bilhassa büyüklerin maçlarını sağlıklı yönetmeleri mümkün değil.

TİMURLENK: Trabzonspor- Gaziantep maçında hakem Arda Kardeşler'in yaptığı iş değil ama Arda Kardeşler de bu sezon ilk fahiş hatayı yapan hakem de değil. Başkan Hacıosmanoğlu en büyük desteği, Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığı dönemde Ali Koç'tan alıyordu. Koç artık yok. MHK Başkanı'na bu kadar sahip çıkarsa yakın bir tarihte kol kola kalkarlar koltuklarından. Yabancı VAR uygulamasını acilen devreye sokmaları gerekiyor.