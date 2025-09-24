Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya’dan ayrıldı İspanya’da kral oldu
Giriş Tarihi: 24.9.2025

Kanarya’dan ayrıldı İspanya’da kral oldu

Amrabat, 2 maçta Real Betis taraftarını büyüledi. Oyuncunun bonservisi için bağış kampanyası başlatılacak

Kanarya’dan ayrıldı İspanya’da kral oldu
Yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerden İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık giden Sofyan Amrabat, performansıyla futbolseverlerin idolü oldu. Orta sahadaki oyun kurulumuyla ve dinamik oyunuyla dikkat çeken Faslı futbolcu için Betis cephesinde hareketlilik yaşandı. İspanya basınından Gol Digital'in haberine göre; yeşil-beyazlı taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması için ücretin bir kısmını karşılamak amacıyla özel bir bağış kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Haberde R.Betis yönetiminin F.Bahçe ile masaya oturacağı belirtildi. Ancak sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis talebi halinde zorlu bir süreç olacağı ve bunun da taraftarların desteğiyle aşılabileceği aktarıldı. Amrabat, La Liga'da 2 maçta 107 dakika süre buldu, skor katkısı sağlayamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya’dan ayrıldı İspanya’da kral oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz