Trabzonspor’da 141 günlük hasret bitiyor

Trabzonspor'un 20 Ağustos'ta Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Christ Inao Oulai, gelmeden önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maçlık cezayı tamamladı.
19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 141 gün sonra yeşil sahalara dönecek.
Orta sahada yaşadığı problemlerle çözüm arayan teknik direktör Fatih Tekke, özellikle merkezde topa daha çok sahip olmayı hedefliyor.
Fildişi Sahilli yıldızıyla kanatlara topu taşımayı planlayan genç teknik adam, genç oyuncunun dripling gücünden istifade etmeyi amaçlıyor. Yetenekli futbolcu Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını kaçırdı.