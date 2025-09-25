Sivasspor, Adana Demirspor’u farklı geçti!

1. Lig 7. hafta maçında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 29 ve 55. dakikalarda Daniel Avramovski, 82. dakikada penaltıdan Benjamin Mbunga Kimpioka, 62 ve 88. dakikalarda ise Bekir Turaç Böke kaydetti.

Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar puanını 8'e yükseltirken, Adana Demirspor -17 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Sivasspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.