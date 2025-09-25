Süper Lig’de 7’inci hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 7'inci haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda yarın oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 7'inci hafta müsabakalarının programı ve görevli hakemleri şöyle:
26 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba): Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan): Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep): Batuhan Kolak
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat): Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi): Çağdaş Altay
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji): Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani): Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş): Ali Şansalan