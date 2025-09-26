Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine cevap: "En son 15-20 sene önce 77 kiloydum"

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo; Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Icardi, "Galibiyet serisine devam ediyoruz ve bizim için önemli olan bu... Çok da zor bir maçtı. Öne geçtikten sonra skoru korumayı bildik ve hatalarımıza bakıp ders çıkaracağız. Salı günü çok önemli bir maçımız var." ifadelerini kullandı.

KİLO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Fiziği hakkında sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren tecrübeli golcü, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada ben de görüyorum. Fiziğimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. En son 15-20 sene önce 77 kiloydum ama bu yorumlar önemli değil. Bu hazırlık sürecinde çok kas kütlesi kazandım ama en önemlisi gollerimle beraber takıma yardımcı olabilmem." sözlerini sarf etti.

"İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Son olarak Liverpool maçına değinen yıldız isim, "Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Orada en iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. İki sene önce Bayern Münih'e karşı çok iyi maç çıkartarak bu yeteneğimizi göstermiştik." dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: "GALİBİYET İÇİN MUTLUYUZ"

Uğurcan Çakır, "Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira benim Trabzonspor'dan eski takım arkadaşım. Maça çok iyi hazırlanmışlar. Bugün iki taraf için de zor bir maç oldu ama galibiyet için mutluyuz. 7'de 7 yaparak rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE GALİP AYRILDIK"

Yaptığı 8 kurtarış ile ligde bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale eden başarılı kaleci, "Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemliydi. Kendi perfomansım için çalışacağım. Takım arkadaşlarıma her daim yardım etmeye çalışacağım. Buradan takım halinde galip ayrıldık. Hepsinin ayaklarına sağlık." dedi.

SINGO: "GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Sarı-kırmızılı takımın tek golünde asisti yapan Singo, "Geliştirmemiz gereken şeyler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor ancak bütün takım olarak sağlam şekilde dik durduk ve golün gelmesini engelledik. Bizim çalışmamızın sonucunda golü attık. Ben de bu akşam bunu denedim Icardi de golü attı." dedi. (beIN SPORTS)