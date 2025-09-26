Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı sözleri: "Mutluluğunu yaşayamadım"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında iyi oynayan Alanyaspor'un özellikle geçiş hücumunda hızlı oyuncularıyla etkili bir takım olduğunu söyledi.

"LEMINA BAYGINLIK GEÇİRDİ"

İlk yarıda geçişten iki pozisyon verdiklerini anlatan Buruk, "İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti ve top daha çok bizdeydi. İkinci yarının 50. dakikasına kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Devre arasında Torreira'nın bir rahatsızlığı oldu. Ufak bir baygınlık geçirdi ve yerine Lemina ile başladık. Devamında rakibimiz bir santrfor aldı ve Ogundu sağ kanada geçti. Biz de buna cevap vermesi için Jakobs'u aldık. Topun bizde kalması için de İlkay'ı aldık." dedi.

Oyunun bu anlamda daha dengeli gittiğini ve ikinci golü bulma şansı elde ettiklerini dile getiren Buruk, rakibin, maçın son bölümünde çok net fırsatlar yakaladığını kaydetti.

"RAKİBİMİZE FIRSATLAR VERDİK"

Buruk, Alanyaspor'un hücumda iyi işler yaptığını dile getirerek, "Biz savunmada kötü işler yaptık ve rakibimize fırsatlar verdik. Bu anlamda tabii ki maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7'de 7 yaparak ve 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım." diye konuştu.

"MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADIM"

Alanyaspor maçında beklenen performansın gösterilmemesinde bazı etkenlerin olduğunu dile getiren Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile 30 Eylül Salı günü yapacakları maça dikkati çekti.

Buruk, iki maçı aynı anda düşündüklerini anlatarak, "Salı günü de çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı. Yunus'un bir ağrısı olmuştu. Devre arasında denedi. O da çok iyi hissetmediği için onu kullanmadık. Aynı şekilde Kaan Ayhan'ın da bu sabah bir ağrısı olmuştu. Onu da bugün oyun içerisinde kullanmadık. Maçın son 10 dakikası da olsa Osimhen'i oynatmak istedik. Burada da Barış'ın çok yorulduğu net bir şekilde görünce değişikliği yaptık ama bazen kişisel olarak karşılamada zorlandığımız yerler oldu. Özellikle son 10 dakika. Günün sonunda kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Ama onun mutluluğunu açıkçası çok fazla yaşayamıyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ OYNAMADAN KAZANDIK"

Bir gazetecinin Liverpool maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Buruk, o maça daha farklı hazırlanacaklarını belirtti.

İki maça aynı anda hazırlanmanın zor olduğunun altını çizen Buruk, şunları söyledi:

"Birçok takım bu yerlerde puan kayıpları yapabiliyor. İyi oynamadan kazandık. Bugün özellikle maçın sonunu iyi bitirmedik. Yani belli dakikalar yine top bizdeydi, rakip topun arkasında durdu. Geçiş şansları verdik ama son bölüm çok istediğimiz gibi gitmedi. Rakibimizin net pozisyonları oldu. Burada da hem kalecimizin önemli kurtarışları oldu hem rakibin bitiremeyişi de oldu. Bir sonraki maç daha farklı olacak ama fiziksel olarak tabii ki daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum."

"KİMSE BUNDAN ŞÜPHE ETMESİN"

Rotasyonlar yaparak sahaya çıktıklarını kaydeden Buruk, "Oyuncu değişiklikleri yaptık. Bir sonraki maç için de daha tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu zamana kadar her oynadığımız maçı gerçekten domine ederek oynadık. O yüzden yine kendi sahamızda oynayacağımız maçta da bu anlamda kimse bundan şüphe etmesin. Oyuncularımızı da en hazır şekilde, kadromuzu en hazır şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Osimhen'in ise yüzde 100 hazır olmadığını belirten Buruk, "Milli takımdan döndüğünden beri takım antrenmanı yapmadı. Dün bizde kısa bir bölüm çıktı. Bireysel antrenmanları devam ettirdi. Ağrı durumunu ve fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maç için düşüneceğiz. Bugün aslında son değişiklikte Barış yerine kanat oyuncusu istiyorduk ama özellikle Osimhen'i soktum ki bir 10 dakika oynasın, bir sonraki maç için oynama şansı olsun ve bize katkı verebilsin. Belki diziliş olarak oyun değişti. Burada da rakibi karşılamada sıkıntılar yaşadık. Defansif olarak sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi en azından onun bir 10 dakika oynamasını sağladık. Yani bu riskleri de alıyoruz mecburen." cevabını verdi.