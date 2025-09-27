10’u buldu 1’i kaldı!

Beşiktaş, yeni transferlerin geliş ve uyum süreçlerinin yanı sıra sakatlıklar ve diğer sebeplere dayalı eksikler nedeniyle ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Takımdaki 4. maçına çıkacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, göreve başlamasından bu yana ilk kez ideale yakın 11'le takımını sahaya sürecek. Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi sakatlıktan yeni çıkan, takıma dönüş çalışmaları devam eden Mustafa Erhan ve Salih Uçan dışında sıkıntı yok.

ÖNCELİĞİ TAKIM SAVUNMASINA VERDİ

Kadro istikrarını yakalayarak arzu ettiği oyunu ortaya koymayı hedefleyen Yalçın, orta saha ve hücum hattına çok güveniyor. Ndidi, Orkun ve Rafa orta sahasının en kuvvetli yanları olduğuna inanan deneyimli çalıştırıcının odak noktası takım savunması… Bu yönde özel antrenmanlar yaptıran Yalçın, kolay gol yeme alışkanlığını bitirmeyi amaçlıyor. Netleştiremediği tek bölge sağ stoper...

İŞTE YALÇIN'IN İDEAL KADROSU:



Mert

Gökhan

?

Uduokhai

Jurasek

Ndidi

Orkun

Cerny

Rafa

Toure

Abraham