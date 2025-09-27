Aslan’ın 7. harikası

Cimbom, salı günü Liverpool; 4 Ekim'de ise Beşiktaş ile kritik karşılaşmalar oynayacak

SİNGO AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

G.Saray'ın Fildişi Sahilli stoperi Wilfried Singo, dün öyle bir asist yaptı ki geceye damga vurdu. Rakibi Yusuf Özdemir'in üstünden topu aşırtıp harika bir çalımla geçen 24 yaşındaki oyuncu, ardından topu İcardi'ye çıkardı. Arjantinli yıldız da topuğuyla golü yaptı. G.Saray kulübesindeki oyuncular bu asistin şaşkınlığını yaşarken Singo maç sonrası, "İdmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve İcardi attı" dedi.

AŞKIN ALEVİ SÖNMÜYOR!

Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, gollerini atmaya devam ediyor. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız, dün Alanya'da da boş durmadı ve 23. dakikada fileleri sarstı. Bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başararak klasını konuşturdu.

20 YIL ÖNCE 77 KİLOYDUM!

İcardi maç sonrası kilosu ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi: "Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak."

'FUTBOLUN ADALETİ OLSA...'

SÜPER Lig tarihinde en fazla net gol pozisyonundan yararlanamadığı (6) maçı G.Saray karşısında oynayan Alanyaspor, 8'i isabetli toplamda 22 şut attı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu müsabaka sonrası, "Sahada bir futbol dersi vardı. Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi fark olurdu" dedi.

İŞTE 7 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Gaziantep FK (d): 0-3 Karagümrük: 3-0 Kayserispor (d): 0-4 Çaykur Rizespor: 3-1 Eyüpspor (d): 0-2 Konyaspor: 3-1 Alanyaspor (d): 0-1



EN ÇOK GOL ATAN EN AZ GOL YİYEN TAKIM!

GALATASARAY, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, 2 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.